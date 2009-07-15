fun1k

Станислав Бабаев fun1k

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Это не фаст-фуд а эксклюзив!

Портфолио: http://babayev.ru

Портфолио и отзывы: http://www.free-lance.ru/users/fun1k/portfolio/

Отзывы заказчиков

timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Тематика - Терасы, Беседки, Заборы
Отличная работа! Сотрудничеством очень доволен. Стас работает быстро и качественно. Рекомендую. Надеюсь продолжить совместную работу.
Было очень приятно работать с Тимуром. Все четко и ясно.Оплата вовремя. Буду рад совместной работе в дальнейшем.
Ответный отзыв
penguin
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$170
10 баллов
16 лет назад
Сайт клининговой компании
Всё как надо. Сотрудничеством доволен.
Очень приятно работать с Юрием.Оплата в срок,четко поставленная задача.Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
zekakt
Дубко 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта. Транспорт.
Стас справился с заданием великолепно, несмотря на задержку с проверкой задания с моей стороны. Внёс все требуемые изменения, в итоге получился классный дизайн. Работает быстро.
wmz
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов
$100
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для fun1k
Отличный дизайн. спасибо
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием.Все прошло идеально. Буду рад сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга