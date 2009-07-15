Это не фаст-фуд а эксклюзив!
Портфолио: http://babayev.ru
Портфолио и отзывы: http://www.free-lance.ru/users/fun1k/portfolio/
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
16 лет назад
Отличная работа! Сотрудничеством очень доволен. Стас работает быстро и качественно. Рекомендую. Надеюсь продолжить совместную работу.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Тимуром. Все четко и ясно.Оплата вовремя. Буду рад совместной работе в дальнейшем.
$170
10 баллов
16 лет назад
Всё как надо. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Юрием.Оплата в срок,четко поставленная задача.Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
$100
10 баллов
16 лет назад
Стас справился с заданием великолепно, несмотря на задержку с проверкой задания с моей стороны. Внёс все требуемые изменения, в итоге получился классный дизайн. Работает быстро.
$100
10 баллов
16 лет назад
Отличный дизайн. спасибо
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием.Все прошло идеально. Буду рад сотрудничать и далее.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга