Прикладываю ту, которая понравилась. Просто и красиво. Нужно сделать похожее (но не идентичное, это наши партнеры, им тоже надо будет отправить :)). Текст, немного новогодней атрибутики, легкая анимация, логотип. Срок сдачи - завтра, 08:00МСК