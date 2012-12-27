Добрый день! fregat.fregat-m.ru Приложен файл со списком. Желтым цветом то, что можно отложить до выполнения первостепенного. Ищу исполнителя(ей), готовых заняться в ближайшее время. Прошу оценить свой ...
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- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
www.fregat-m.ru/calc Он-лайн калькулятор расчета стоимости заказа. Программа полностью рабочая. Нужен дизайн, соответствующий общей концепции сайта + рекомендации и возможная доработка интерфейса.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сейчас она открывается в отдельном окне.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Прикладываю ту, которая понравилась. Просто и красиво. Нужно сделать похожее (но не идентичное, это наши партнеры, им тоже надо будет отправить :)). Текст, немного новогодней атрибутики, легкая анимация, логотип. Срок сдачи - завтра, 08:00МСКИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно проверять определенную страницу на определенные изменения и при обнаружении таковых - отправить предупреждение на эл. почту.Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
12 лет назад
С заказчиком было приятно работать. На пути к финальному результату Алексей оперативно комментировал мою работу и доходчиво разъяснял необходимые мне нюансы работы программы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло исключительно четко и быстро. Помимо оговоренных работ по ТЗ, Антоном были предложены интересные решения по интерфейсу программы. Рекомендую.