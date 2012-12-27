gabbah79

Алексей gabbah79

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Дизайн онлайн-калькулятора
С заказчиком было приятно работать. На пути к финальному результату Алексей оперативно комментировал мою работу и доходчиво разъяснял необходимые мне нюансы работы программы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничество прошло исключительно четко и быстро. Помимо оговоренных работ по ТЗ, Антоном были предложены интересные решения по интерфейсу программы. Рекомендую.
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