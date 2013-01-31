gaiduk717

Дмитрий gaiduk717

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка почти готового магазина на OpenCart
Opencart
Все ок
Отличный опыт работы с Иваном. все четко и вовремя. Решает почти любые задачи. Буду рад продолжать с ним работу.
Ответный отзыв
vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Перевод сайта OpenCart 1.5.4
Opencart
Адекватный заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую..
Сделал все быстро, нареканий по качеству нет. адекватный исполнитель, могу рекомендовать.
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Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Перевод на русский язык сайта на OpenCart 1.5.4
Opencart
Адекватный заказчик. Все оплатил, претензий не имею. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все в сроки, доделки быстро и без проблем. Хорошиий исполнитель!
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