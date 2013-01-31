$50
Все доброго! Нужен качественный перевод шаблона ИМ на OpenCart
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Все доброго! Нужен качественный перевод шаблона ИМ на OpenCart
Требуется выполнить доработки русифицированного шаблона на OpenCart. краткое ТЗ во вложении
Требуется перевод админки и клиентской части сайта, созданного из шаблона на OpenCart.
Требуется верстка слегка обновленного дизайна (все картинки будут) шаблона интернет магазина, созданного на/под presta-shop, изменение стиля показа товаров (от одного на строчку с описанием и далее друг под другом до следующих друг под другом рядов ...