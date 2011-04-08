Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Проявив незаурядность, креативность и пытливый ум заняла призовое место в конкурсе. Благодарю Вас, Галина, за участие и ценную работу. Желаю Вам успехов в работе и интересных работодателей!
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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от $3
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