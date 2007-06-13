Нужное приложение (для Windows), которое будет подключатья к БД самописной CRM-системы, забирать оттуда нужные данные (через SQL), строить на основе полученных данных и данных из нескольких Excel файлов несколько диаграмм и затем отправлять полученный результат ...
Языки: Perl (CGI, mod_perl, OOP, Catalyst, HTML::Mason) программирую 6 лет -- это мой главный хлеб :-), немного PHP (пара проектов).
Клиентская часть: XHTML, CSS, JavaScript+AJAX (стараюсь писать кроссбраузерно), немного XML+XSLT
Операционные системы: FreeBSD, Linux, Windows.
Базы данных: MySQL, PostgreSQL, Access.
Дополнительно: VisualBasic (работа с офисными приложениями), Subversion, хорошо знаю Adobe Photoshop (работал с макросами/JavaScript'ами).
Разговорный английский. Имею опыт перевода проекта с английского на русский. Учу японский и испанский.
- $1000Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Система состоит из двух частей: 1. Приложение1 (для iPad или планшетника на базе Android), позволяющее наносить заметки на карте Google/Yandex; 2. Приложение2 (настольное, на базе Google Earth или любого браузера + Google Maps) позволяющее просматривать сделанные заметки. Подробности: Карта ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать небольшое приложения для учёта использования автомобиля. Есть группа людей (менеджеры) и один автомобиль. Чтобы куда-то поехать, менеджер должен записаться (например, 20.06.2008 с 14:00 до 17:00). Запись возможна только в том случае, если на это ...Базы данных34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Язык Perl. Необходимо разработать приложение для учёта/управления граббингом с досок объявлений по работе. Через интерфейс мы добавляем адреса сайтов с объявлениями по работе и сопоставляем эти адреса с различными программистами (которые пишут скрипты граббинга с этих сайтов). Скрипты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Язык Perl. Необходимо разработать приложение для учёта/управления граббингом с досок объявлений по работе. Через интерфейс мы добавляем адреса сайтов с объявлениями по работе и сопоставляем эти адреса с различными программистами (которые пишут скрипты граббинга с этих сайтов). Скрипты ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Обработать список (около 700 URL) с сайта http://webex.com. Для каждого URL необходимо определить: 1. URL компании 2. Контактную информацию компании (адрес, телефоны) 3. Контактное лицо (имя, e-mail). Пример: исходный URL https://retailforward.webex.com Загружаете. Наверху виден банер http://www.retailforward.com/. Переходите по ссылке. На главной странице ...Поиск информации9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Проект не сложный, но срочный. Нужно определить имя пользователя, сделавшего ставку на аукционе eBay. Там такая система, что если ставки ниже $200, то показываются имена пользователей, а если выше, то их нет. Но есть ссылка, по которой ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад