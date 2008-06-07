[Access] Приложение для учёта использования машины

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт34 заявки625 просмотров

Нужно написать небольшое приложения для учёта использования автомобиля.

Есть группа людей (менеджеры) и один автомобиль. Чтобы куда-то поехать, менеджер должен записаться (например, 20.06.2008 с 14:00 до 17:00). Запись возможна только в том случае, если на это время никто не записался раньше.

Так же необходимо создание суперпользователя -- он может удалять/изменять любую запись.

Удобный выбор времени: например, табличка (дата/время - выделяем нужные ячейки получаем заполненную форму).

Плюс нужно будет несколько простых отчётов: статистика использования по пользователям (кто и сколько времени занимал машину).

UPDATE: Завтра напишу подробное ТЗ, тогда всё станет ясно. Пока по возможности отвечаю на вопросы.

17 лет назад
gangabass
45 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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