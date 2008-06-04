Куплю базу данных соответствия шин и дисков моделям авто, актуальность 2007-2008 г. Нужна только БД, программировать ничего не нужно. Пример: http://www.autowheels.ru/podbor.php http://www.shina-mobile.ru/auto.html
Требуется доработка системы учета договоров
Требуется доработка (разработка) программы учета договоров (возможно написание с нуля, если по срокам будет быстрее).
Программа написана на Delphi 2007 и FireBird 2.0 с учетом доп. компонентов.
Существует начальная БД, которую требуется расширить.
Текущий функционал минимален, нужна доработка до требуемого (существует более-менее полное ТЗ).
Работа желательно в офисе (работа только на проект, но возможно дальнейшее сотрудничество) или более-менее постоянно показывать результат для корректировки работы.
Основные требования к функционалу программы:
- ведение списка контрагентов, персоналий, контактов (+)
- ведение списка договоров, а так же шагов работы с ними (*)
- ведение списка документов (документооборота по договорам) (-)
- наличие системы разделения доступа к каждому объекту
- система напоминания событий
- экспорт документов в основные офисные форматы
(+) - присутствует в текущей версии
(*) - присутствует в недостаточном виде
(-) - присутствует наметки
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