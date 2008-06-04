Требуется доработка системы учета договоров

Требуется доработка (разработка) программы учета договоров (возможно написание с нуля, если по срокам будет быстрее).

Программа написана на Delphi 2007 и FireBird 2.0 с учетом доп. компонентов.

Существует начальная БД, которую требуется расширить.

Текущий функционал минимален, нужна доработка до требуемого (существует более-менее полное ТЗ).

Работа желательно в офисе (работа только на проект, но возможно дальнейшее сотрудничество) или более-менее постоянно показывать результат для корректировки работы.

Основные требования к функционалу программы:

- ведение списка контрагентов, персоналий, контактов (+)

- ведение списка договоров, а так же шагов работы с ними (*)

- ведение списка документов (документооборота по договорам) (-)

- наличие системы разделения доступа к каждому объекту

- система напоминания событий

- экспорт документов в основные офисные форматы

(+) - присутствует в текущей версии

(*) - присутствует в недостаточном виде

(-) - присутствует наметки