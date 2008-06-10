*** *** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7) *** Требуется доработать стандартную конфигурацию УТ для Украины (смотрим заголовок). Подробное описание приведено в файлах приложения. Коротко стоит ...
База данных (доработка)
Необходимо сделать базу данных в любой программной среде (желательно MSAccess).
Общий смысл БД таков:
1. Необходимо создать БД для внесения в нее автора (авторов) - до 5 человек, назавания статьи , номера журнала, год выпуска
Пример:
Иванов И.И., Сварка в защитном газе, №4, 1992
или
Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С., Оборудование для сварки в защитном газе, №12, 2007
2. Возможность поиска (в отдельной форме):
а) по автору, независимо от порядка внесения (т. е. независимо, стоит первым или пятым в списке)
б) по номеру
в) по году
г) по КЛЮЧЕВОМУ слову в названии статьи
3. Возможность изменения и редактирования
Пример БД прилагаю (не совсем то, что надо, но показывает что требуется.)
вместо фамилии, имени, отчества нужно поставить "первый автор", "второй автор", "третий автор" и добавить еще два поля - четветый и пятый. Вместо даты рождения - год выпуска. Добавить поле - номер журнала. И самое основое - поле с названием статьи.
Соответсвенно форма поиска:
Код, Первый автор, Второй автор, Третий автор, Четвертый автор, Пятый автор, Назавание статьи, Номер журнала, Год выпуска
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нада сделать запрос на обновление, который при добавлении товара в таблицу "Товары" заменяет кол-во сущетвующего товара, но не создает новую запись, а просто меняет кол-во штук этого товара, т.е было 10, добавили 5 и просто ...Завершен17 лет назад
Основная задача базы данных: 1. Хранение информации о клиентах 2. Возможность занесения информации о покупках(стоимость) 3. В соответствии с формулой производить расчет премиальных, исходя из объемов ...Базы данных37 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать базу данных.В программной среде ErWin 4.0 создать модель БД из 12-15 сущьностей. Перенести модель в IBExpert. Заполнить там. И выполнить вконце всё в програмной среде делфи... зы.Вроде правельно всё ...Базы данных6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно нарисовать схему по текстовому описанию системыЗавершен17 лет назад
Нужен специалист в москве. совместить настроить 1с и админку сайта. трабования: при приходе в админ часть сайта заявка на склад формируется автоматически, что есть в наличии списывается со склада чего ...Базы данных1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $75
Есть практически готовая база данных (Firebird 2.0.3, среда разработки - Delphi 7). Необходимо срочно провести оптимизацию по скорости выборки и внесения данных; добавить новые возможности согласно ТЗ (вышлю выбранному исполнителю).Завершен17 лет назад
Необходимо написать грабер, который интегрируется в наш сайт и сразу вставляет картинки и информацию в нужные места. С помощю такого грабера мы сможем забирать обновления с сайтов хоть по несколько раз ...Базы данных9 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть почти готовая программа. Нужно внести некторые коррективы и добавить процедуры создания и сохранения отчета, убрать панели Excel. Программа полностью в макросах. Нужно побыстрее. Ваши сроки и стоимость.Базы данных3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $700
Требования: Серверная часть: Система должна быть выполнена в виде модуля к CMS Drupal 5. Бизнес логика должна быть отделена от представления Все методы бизнес логики должны быть покрыты Unit ...Базы данныхнет заявокЗакрыт17 лет назад