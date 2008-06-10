База данных (доработка)

Необходимо сделать базу данных в любой программной среде (желательно MSAccess).

Общий смысл БД таков:

1. Необходимо создать БД для внесения в нее автора (авторов) - до 5 человек, назавания статьи , номера журнала, год выпуска

Пример:

Иванов И.И., Сварка в защитном газе, №4, 1992

или

Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С., Оборудование для сварки в защитном газе, №12, 2007

2. Возможность поиска (в отдельной форме):

а) по автору, независимо от порядка внесения (т. е. независимо, стоит первым или пятым в списке)

б) по номеру

в) по году

г) по КЛЮЧЕВОМУ слову в названии статьи

3. Возможность изменения и редактирования

Пример БД прилагаю (не совсем то, что надо, но показывает что требуется.)

вместо фамилии, имени, отчества нужно поставить "первый автор", "второй автор", "третий автор" и добавить еще два поля - четветый и пятый. Вместо даты рождения - год выпуска. Добавить поле - номер журнала. И самое основое - поле с названием статьи.

Соответсвенно форма поиска:

Код, Первый автор, Второй автор, Третий автор, Четвертый автор, Пятый автор, Назавание статьи, Номер журнала, Год выпуска