Доработка 1С Управление торговлей для Украины

Спасибо за проект и удачи во всех начинаниях! Все задачи выполнены на отлично, хоть и потребовалось немного больше времени на согласование чем ожидалось. С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем. На будущее наверное нужно немного больше внимания и времени уделять согласованию ТЗ (выполнимость, необходимые артифакты разработки для сопровождения). Вечная проблема качественного ТЗ. Клиент не всегда предоставляет все необходимые технические подробности, что иногда приводит к недопониманию и лишней трате ресурсов как со стороны исполнителя так и со стороны заказчика.