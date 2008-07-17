Доработка 1С Управление торговлей для Украины

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Завершен3 заявки248 просмотров

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*** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7)

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Требуется доработать стандартную конфигурацию УТ для Украины (смотрим заголовок). Подробное описание приведено в файлах приложения. Коротко стоит 4 основных задачи:

1. Разделение доступа на уровне объектов к Кассам и Складам

2. Формирование документов ценообразования по изменению себестоимости

3. Ввода прайс-листов контрагентов для последующего анализа цен

4. Автоматизации перепроведения документов

5. Построение простого внешнего отчета

Жду ваших предложений сроков и сумм

17 лет назад
nvoynov
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

technostar
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Спасибо за проект и удачи во всех начинаниях! Все задачи выполнены на отлично, хоть и потребовалось немного больше времени на согласование чем ожидалось. С удовольствием буду сотрудничать и в дальнейшем. На будущее наверное нужно немного больше внимания и времени уделять согласованию ТЗ (выполнимость, необходимые артифакты разработки для сопровождения). Вечная проблема качественного ТЗ. Клиент не всегда предоставляет все необходимые технические подробности, что иногда приводит к недопониманию и лишней трате ресурсов как со стороны исполнителя так и со стороны заказчика.

Заявки фрилансеров

technostar
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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