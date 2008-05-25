БД SQL, а также СУБД C#

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт13 заявок332 просмотра

БД SQL а также СУБД C#

Нужно реализовать БД на интернет сервере (SQL),

а также, программу работы с записями в БД, работающую

на ПК пользователей (Желательно на C#).

Подробно необходимые возможности:

БД:

Нужны 3 таблицы + по 1 таблице для каждого нового

регистрирующегося пользователя.

СУБД:

- пользователи (регистрация/удаление/права)

- добавление/редактирование/обновление записей (в соответствии с правами)

- поиск/фильтр/сортировка записей

- экспортExcel/Печать таблиц

- Пароли (Смена/восстановление/КорректностьВвода)

+ исходные коды

Разработка данного проекта предполагает длительное сотрудничество

по дальнейшей модернизации и сопровождению системы.

Называйте время, цену, средства разработки.

SQL
17 лет назад
IceWind
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$450

Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Базы данных

    Ищем человека , для сбора информации (баз данных), с примерно 300 сайтов, оплата до 25$ за базу.

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Курсовая работа

    $40

    Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Загрузить данные из txt в базу Access 2000

    $40

    БАза во вложении, таблица Pr, в нее надо из текстового файла загрузить , данные , у меня проблема со счетчиком, где то дырки, нужно в нормальный вид структуру счетчика привести, и данные из текстового файла ...

    Базы данных18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Системный анализ

    Есть несколько заданий. Также другие задания. Пожалуйста, оставляйте заявки, если у вас есть опыт подобных работ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • БД в ErWin 4.0

    Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----&gt; Очень быстро и легко для тех кто работал в программе... Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста. Подробности в ПМ.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Учет персонала в рекламном агентстве

    Нужна несложная база данных Access для курсовой. Будет справочник с персональной информацией о сотруднике, справочник с описанием акции, таблица, содержащая информацию на каких акциях какие сотрудники задействованы.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных Microsoft Access

    Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • База городов мира

    Доброе время суток всем! 1. Требуется база населенных пунктов с разделением на страны, округа/области/штаты, населенные пункты для каждого населенного пункта так же необходимо наличие координат (с точностью до 5, 6 знака) ...

    SQL
    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад