Ищем человека , для сбора информации (баз данных), с примерно 300 сайтов, оплата до 25$ за базу.
БД SQL, а также СУБД C#
БД SQL а также СУБД C#
Нужно реализовать БД на интернет сервере (SQL),
а также, программу работы с записями в БД, работающую
на ПК пользователей (Желательно на C#).
Подробно необходимые возможности:
БД:
Нужны 3 таблицы + по 1 таблице для каждого нового
регистрирующегося пользователя.
СУБД:
- пользователи (регистрация/удаление/права)
- добавление/редактирование/обновление записей (в соответствии с правами)
- поиск/фильтр/сортировка записей
- экспортExcel/Печать таблиц
- Пароли (Смена/восстановление/КорректностьВвода)
+ исходные коды
Разработка данного проекта предполагает длительное сотрудничество
по дальнейшей модернизации и сопровождению системы.
Называйте время, цену, средства разработки.
Выбранный исполнитель
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