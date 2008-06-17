Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877
База городов мира
Доброе время суток всем!
1. Требуется база населенных пунктов с разделением на страны, округа/области/штаты, населенные пункты
для каждого населенного пункта так же необходимо наличие координат (с точностью до 5, 6 знака)
Результат:
ANSI SQL 92 скрипт для создания таблиц и заливки данных
2. 2 SQL запроса:
2.1. возвращает список городов на расстоянии N метров от указанного
2.2. возвращает список ближайших N городов к указанному
Здесь тоже ANSI SQL 92 (очень желательно)
понимаю, что используя возможности SQL такое сделать сложно будет, поэтому готов рассмотреть ваши предложения по реализации (оптимизация по быстродействию, возможно ситуация когда списки будут загруженны в память, в этом случае оптимальный алгоритм)
Жду ваших предложений по срокам, стоимости
Спасибо за потраченное время!
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