База городов мира

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Завершен8 заявок641 просмотр

Доброе время суток всем!

1. Требуется база населенных пунктов с разделением на страны, округа/области/штаты, населенные пункты

для каждого населенного пункта так же необходимо наличие координат (с точностью до 5, 6 знака)

Результат:

ANSI SQL 92 скрипт для создания таблиц и заливки данных

2. 2 SQL запроса:

2.1. возвращает список городов на расстоянии N метров от указанного

2.2. возвращает список ближайших N городов к указанному

Здесь тоже ANSI SQL 92 (очень желательно)

понимаю, что используя возможности SQL такое сделать сложно будет, поэтому готов рассмотреть ваши предложения по реализации (оптимизация по быстродействию, возможно ситуация когда списки будут загруженны в память, в этом случае оптимальный алгоритм)

Жду ваших предложений по срокам, стоимости

Спасибо за потраченное время!

SQL
17 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

vladmax
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$130
Работать с Владимиром понравилось. Пока другие торговались, человек просто взял и сделал Стомость адекватная, качество на высоте. Я наверное всего второй или третий раз встречаю столь тщательно комментированный код. 9 балов из 10: была небольшая задержка, но это того стоило. и еще, возникла небольшая задержка с приемкой проекта (по моей вине), Владимир не стал ругаться, а вошел в положенеи и терпеливо ждал. За это отдельное спасибо! Рекомендую! P.S. обязательно обращусь еще раз
Понравилось работать с Сергеем. Сергей ведет работу с исполнителями адекватно, формулирует задание однозначно и достаточно подробно, что значительно облегчает работу. Практически все время на связи, доброжелательно настроен, участвует "в процессе" на всем протяжении проекта. Понимает возможные трудности исполнителя и снисходительно к ним относится. при наличии заказов с готовностью вновь буду работать с Сергеем. рекомендую всем.
2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$10
20 дней
Илья, большое спасибо! Ты мне очень помог в этом проекте :) Всем рекомендую!
Даже уже не знаю, что написать ) Спасибо!

Заявки фрилансеров

vladmax
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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