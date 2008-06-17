База городов мира

Работать с Владимиром понравилось. Пока другие торговались, человек просто взял и сделал Стомость адекватная, качество на высоте. Я наверное всего второй или третий раз встречаю столь тщательно комментированный код. 9 балов из 10: была небольшая задержка, но это того стоило. и еще, возникла небольшая задержка с приемкой проекта (по моей вине), Владимир не стал ругаться, а вошел в положенеи и терпеливо ждал. За это отдельное спасибо! Рекомендую! P.S. обязательно обращусь еще раз