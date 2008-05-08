Стыковка Delphi+mysql - помощь с выбором кодировки

Есть проект Delphi+mysql. Надо выступить экспертом и дать ответы на 2 вопроса

1. Проблемы с кодировкой при стыковке Delphi+mysql

2. delphi - DBGrid не хочет отображать tinyint(1) в виде чекбокса

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Подробнее:

1. Если устанавливаю cp1251, то delphi отказываются открывать такую таблицу, если в ней содержатся данные.

Метод Open работает только для пустой таблицы.

Если использую latin1, то в то в MySql Administrator (входит в состав mysql-gui-tools) невозможно поместить записи с русскими буквами.

Если использую utf8 (юникод), то в delphi запись данных в таблицу через edit/post работает правильно,

а некоторые запросы, например, insert into помещают данные в другой кодировке.

Желательна кодировка cp1251

2. Есть ли в mysql аналог поля boolean. При проектировании таблиц сейчас приходится использовать tinyint(1).

В delphi это поле отображается в DBGrid как целое, несмотря на то, что содержит только значения 0 и 1.

Надо чтобы поле отображалось в виде чекбокса, и при обращении к такому полю можно было использовать булевские переменные.

Установлено ПО: delphi 7.0 + mysql 5.0.51b + mysql-gui-tools-5.0-r12 + mysql-connector-odbc-5.1.4