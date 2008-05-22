Перевести программу на другую БД

Вновь порадовал, этот исполнитель. Всё выполнено на высшем уровне. Порадовало то, что Виктор очень гуманно отнёсся к тому, что работу временно не могу оплатить, он вместо того чтобы накать минусовый отзыв, терпеливо ждал. За что я ему безумно благодарен.