Перевести программу на другую БД

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен1 заявка159 просмотров

Необходимо перегнать базу парадокс, влюбой другой вид, чтобы отцепить её от BDE

17 лет назад
FallenCrow
Ярослав 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Вновь порадовал, этот исполнитель. Всё выполнено на высшем уровне. Порадовало то, что Виктор очень гуманно отнёсся к тому, что работу временно не могу оплатить, он вместо того чтобы накать минусовый отзыв, терпеливо ждал. За что я ему безумно благодарен.
Вторай раз сотрудничаю с этим заказчиком, и надеюсь что не последний. Заказчик вполне адекватный. Немного огорчила задержка оплаты, но в конце концов оплата была получена и все остались довольны.

Заявки фрилансеров

Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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