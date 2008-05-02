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Создать (переписать существующую) БД
Необходимо создать (переписать существующую) БД, которая в данный момент в MSSQL, на MySQL для дальнейшей интеграции с web-приложениями в среде unix.
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