Конвертация конфигурац «1С:Предприятие» 7.7 => 8.1

1. Общие сведения

Конвертация конфигурации системы «1С:Предприятие» с версии 7.7 на версию 8.1

2. Назначение и цели создания системы

Перенос функционала доработанной конфигурации, реализованной на базе типовой конфигурации «Торговля + склад» редакции 9.33 для системы «1С:Предприятие» версии 7.7 в конфигурацию для системы «1С:Предприятие» версии 8.1. Перенос функционала необходим для обеспечения работы не только в системах на базе MS Windows, но и в системах на базе Linux.

3. Требования к системе

1) Максимальное соответствие функционала созданной системе функционалу исходной.

4. Описание особенностей конфигурации по сравнению с типовой:

Большая часть дополнительного функционала реализована с помощью дополнительной библиотеки 1С++.

1) Документы:

Добавлены документы:

- обновление цен;

- движения регистра;

- взаимозачет;

- продажа собственной фирме;

- возврат собственной фирме;

- поступление серийника;

- перемещение серийника;

- списание серийника;

Изменены документы (описываются только документы, в которых добавились реквизиты):

- быстрая продажа;

- возврат от покупателя;

- заказ поставщику;

- закрытие месяца;

- заявка покупателя;

- корректировка долга;

- оприходывание ТМЦ;

- приходный кассовый ордер;

- поступление допрасходы;

- поступление прочее;

- поступление ТМЦ;

- реализация;

- расходный кассовый ордер;

- списание ТМЦ;

- строка авансового отчета прочее;

- строка выписки приход;

- строка выписки расход;

- чек ККМ;

2) Справочники:

Добавлены справочники:

- настройка прайса;

- дисконтные карты;

- контактные лица;

- отделы;

- информационные базы;

- статьи затрат;

- серийники;

Изменены справочники (описываются только справочники, в которых добавились реквизиты):

- банковские счета;

- договоры;

- кассы;

- контрагенты;

- номенклатура;

- полномочия пользователей;

- пользователи;

- свои юрлица;

- скидки;

- склады;

- типы цен;

- физлица;

- фирмы;

3) Отчеты:

Добавлены отчеты:

- отчет по затратам;

- отчет по движениям серийников.

Изменены отчеты:

- анализ продаж;

- ведомость по остаткам ТМЦ;

- книга покупок;

- книга продаж;

- остатки ТМЦ;

- отчет по клиентам;

- отчет по продажам ТМЦ;

4) Обработки:

Добавлены обработки:

- скидки в чеках;

- выбор цвета;

- выбор платдок;

- обработка серийников;

- ввод начальных остатков серийников;

Изменены обработки;

- выписка банка;

- движения документа;

- информация о ценах;

- печать прайса;

- предприятие клиент;

5) Регистры:

Добавлен регистр «Затраты»;

Изменен регистр «Продажи»;

6) Добавлены константы:

- Адрес отправки ЭП;

- DSN_БД;

- Срок резерва;

- Вид свойства вендора;

- Основная фирма;

- Основной склад;

- Основная касса;

6) Функционал (описаны только серьезные изменения):

- Добавлен учет серийных номеров для продажи бытовой, компьютерной и оргтехники.

- В общем журнале документов документы относящиеся к разным фирмам окрашены в разные цвета;

- В общем журнале документов помимо быстрого отбора документов по определенному признаку, реализован отбор документов по сфере действия (все кассовые, все приходные, все расходные, все банковские и т.д.).

- В списке номенклатуры есть возможность выделять разные позиции номенклатуры цветом;

5. Порядок контроля и приемки:

Контроль за исполнением будет осуществляться по мере реализации функций системы, с возможностью внесения уточняющих требований. Приемка осуществляется путем занесения набора контрольных данных и тестирование поведения системы с контрольными данными. Также должно будет проведено контрольное формирование всех отчетных форм с разными параметрами формирования.

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