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Конвертация конфигурац «1С:Предприятие» 7.7 => 8.1
1. Общие сведения
Конвертация конфигурации системы «1С:Предприятие» с версии 7.7 на версию 8.1
2. Назначение и цели создания системы
Перенос функционала доработанной конфигурации, реализованной на базе типовой конфигурации «Торговля + склад» редакции 9.33 для системы «1С:Предприятие» версии 7.7 в конфигурацию для системы «1С:Предприятие» версии 8.1. Перенос функционала необходим для обеспечения работы не только в системах на базе MS Windows, но и в системах на базе Linux.
3. Требования к системе
1) Максимальное соответствие функционала созданной системе функционалу исходной.
4. Описание особенностей конфигурации по сравнению с типовой:
Большая часть дополнительного функционала реализована с помощью дополнительной библиотеки 1С++.
1) Документы:
Добавлены документы:
- обновление цен;
- движения регистра;
- взаимозачет;
- продажа собственной фирме;
- возврат собственной фирме;
- поступление серийника;
- перемещение серийника;
- списание серийника;
Изменены документы (описываются только документы, в которых добавились реквизиты):
- быстрая продажа;
- возврат от покупателя;
- заказ поставщику;
- закрытие месяца;
- заявка покупателя;
- корректировка долга;
- оприходывание ТМЦ;
- приходный кассовый ордер;
- поступление допрасходы;
- поступление прочее;
- поступление ТМЦ;
- реализация;
- расходный кассовый ордер;
- списание ТМЦ;
- строка авансового отчета прочее;
- строка выписки приход;
- строка выписки расход;
- чек ККМ;
2) Справочники:
Добавлены справочники:
- настройка прайса;
- дисконтные карты;
- контактные лица;
- отделы;
- информационные базы;
- статьи затрат;
- серийники;
Изменены справочники (описываются только справочники, в которых добавились реквизиты):
- банковские счета;
- договоры;
- кассы;
- контрагенты;
- номенклатура;
- полномочия пользователей;
- пользователи;
- свои юрлица;
- скидки;
- склады;
- типы цен;
- физлица;
- фирмы;
3) Отчеты:
Добавлены отчеты:
- отчет по затратам;
- отчет по движениям серийников.
Изменены отчеты:
- анализ продаж;
- ведомость по остаткам ТМЦ;
- книга покупок;
- книга продаж;
- остатки ТМЦ;
- отчет по клиентам;
- отчет по продажам ТМЦ;
4) Обработки:
Добавлены обработки:
- скидки в чеках;
- выбор цвета;
- выбор платдок;
- обработка серийников;
- ввод начальных остатков серийников;
Изменены обработки;
- выписка банка;
- движения документа;
- информация о ценах;
- печать прайса;
- предприятие клиент;
5) Регистры:
Добавлен регистр «Затраты»;
Изменен регистр «Продажи»;
6) Добавлены константы:
- Адрес отправки ЭП;
- DSN_БД;
- Срок резерва;
- Вид свойства вендора;
- Основная фирма;
- Основной склад;
- Основная касса;
6) Функционал (описаны только серьезные изменения):
- Добавлен учет серийных номеров для продажи бытовой, компьютерной и оргтехники.
- В общем журнале документов документы относящиеся к разным фирмам окрашены в разные цвета;
- В общем журнале документов помимо быстрого отбора документов по определенному признаку, реализован отбор документов по сфере действия (все кассовые, все приходные, все расходные, все банковские и т.д.).
- В списке номенклатуры есть возможность выделять разные позиции номенклатуры цветом;
5. Порядок контроля и приемки:
Контроль за исполнением будет осуществляться по мере реализации функций системы, с возможностью внесения уточняющих требований. Приемка осуществляется путем занесения набора контрольных данных и тестирование поведения системы с контрольными данными. Также должно будет проведено контрольное формирование всех отчетных форм с разными параметрами формирования.
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