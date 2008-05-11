Описание задания в прикреплуном файле.
Курсовой: БД на Delphi
Курсовой проект.
Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета заказов сувенирной продукции (фотографий, рамок, паззлов и т.д.). БД в формате MS Access (*.mdb).
Запись БД включает в себя (в скобках указаны примеры):
- номер заказа (уникален для каждого заказа) (например № 000001)
- наименование (например "Фотки")
- количество (2)
- формат (А4)
- дата приема заказа (11.05.2008)
- дата сдачи заказа (20.05.2008)
- стоимость: полная, внесенная предоплата и остаток (полная минус предоплата) (например 10000 5000 5000)
Фукции программы:
- создание и сохранение БД, ну и открытие естественно)
- добавление, удаление и редактирование записей БД
- поиск по дате и номеру заказа
- отчеты:
- за конкретный день (вывод всей таблицы заказов: номер, наименование, количество, формат, срок приема, срок сдачи, стоимость(полная, предоплата, остаток) )
- вывод заказов к конкретному сроку сдачи (также вывод всей таблицы)
- вывод всех заказов с какого-то числа по какое-то (Наименование, количество заказов, суммарная стоимость)
Конкретную стоимость и сроки присылайте на [email protected]
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