Курсовой: БД на Delphi

Курсовой проект.

Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета заказов сувенирной продукции (фотографий, рамок, паззлов и т.д.). БД в формате MS Access (*.mdb).

Запись БД включает в себя (в скобках указаны примеры):

- номер заказа (уникален для каждого заказа) (например № 000001)

- наименование (например "Фотки")

- количество (2)

- формат (А4)

- дата приема заказа (11.05.2008)

- дата сдачи заказа (20.05.2008)

- стоимость: полная, внесенная предоплата и остаток (полная минус предоплата) (например 10000 5000 5000)

Фукции программы:

- создание и сохранение БД, ну и открытие естественно)

- добавление, удаление и редактирование записей БД

- поиск по дате и номеру заказа

- отчеты:

- за конкретный день (вывод всей таблицы заказов: номер, наименование, количество, формат, срок приема, срок сдачи, стоимость(полная, предоплата, остаток) )

- вывод заказов к конкретному сроку сдачи (также вывод всей таблицы)

- вывод всех заказов с какого-то числа по какое-то (Наименование, количество заказов, суммарная стоимость)

Конкретную стоимость и сроки присылайте на [email protected]