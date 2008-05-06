Нужно скопировать данные из doc в таблицу sql

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Завершен13 заявок452 просмотра

Добрый день!

У меня есть скрипт сонника, у него база очень маленькая. Хочу расширить

Есть сонник в формате doc, нужно все данные переделать в mysql таблицу

Пример как выглядит таблица:

DROP TABLE IF EXISTS dle_sonnik;

CREATE TABLE dle_sonnik (

id int(11) NOT NULL auto_increment,

name text NOT NULL,

valid text NOT NULL,

PRIMARY KEY (id),

FULLTEXT KEY name (name)

)TYPE=MyISAM;

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('2', 'Акула', 'Акулы во сне предвещают грозных, страшных врагов.Если акулы преследуют и нападают на Вас, то неминуемы неудачи, которые ввергнут Вас в пучину отчаяния. Видеть акул, резвящихся в прозрачной, чистой воде, означает, что пока Вы благоденствуете и наслаждаетесь женским обществом, чья-то зависть тихо, но верно хочет лишить Вас покоя и счастья.Если Вам приснится дохлая акула, то Вы вновь обретете благополучие и покой');

Каждое слово должно водится в таком формате

INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');

Всего 10000 слов

Doc документ сделан из 2 частей на левой стороне слова на правой содержания

Пример doc документа можете посмотреть здесь

MySQLSQL
17 лет назад
vanea
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
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ReSSeT
53 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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