Приватный для пользователя Sivis
Нужно скопировать данные из doc в таблицу sql
Добрый день!
У меня есть скрипт сонника, у него база очень маленькая. Хочу расширить
Есть сонник в формате doc, нужно все данные переделать в mysql таблицу
Пример как выглядит таблица:
DROP TABLE IF EXISTS dle_sonnik;
CREATE TABLE dle_sonnik (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
name text NOT NULL,
valid text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FULLTEXT KEY name (name)
)TYPE=MyISAM;
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('2', 'Акула', 'Акулы во сне предвещают грозных, страшных врагов.Если акулы преследуют и нападают на Вас, то неминуемы неудачи, которые ввергнут Вас в пучину отчаяния. Видеть акул, резвящихся в прозрачной, чистой воде, означает, что пока Вы благоденствуете и наслаждаетесь женским обществом, чья-то зависть тихо, но верно хочет лишить Вас покоя и счастья.Если Вам приснится дохлая акула, то Вы вновь обретете благополучие и покой');
Каждое слово должно водится в таком формате
INSERT INTO `dle_sonnik` (id, name, valid) VALUES ('1', 'абажур (бумажный)', 'уныние nвообще абажур - ожидай милости.');
Всего 10000 слов
Doc документ сделан из 2 частей на левой стороне слова на правой содержания
Пример doc документа можете посмотреть здесь
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать (переписать существующую) БД, которая в данный момент в MSSQL, на MySQL для дальнейшей интеграции с web-приложениями в среде unix.Базы данных10 заявокЗакрыт17 лет назад
1. Общие сведения Конвертация конфигурации системы «1С:Предприятие» с версии 7.7 на версию 8.1 2. Назначение и цели создания системы Перенос функционала доработанной конфигурации, реализованной на базе типовой конфигурации «Торговля + склад» редакции ...Базы данных6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо написать курсовую работу по теме "Разработка базы данных ГИБДД",и реализовать в СУБД ACCESS. Все подробности в прикрепленном файле.Закрыт17 лет назад
- $100
0)У меня в приложении при удалении данных вылетает 1 ошибочка. 1)Далее. Я не знаю как записать данные в определенную колонку. Например Есть таблица ROOM (нас интересует поле RCOST) Есть таблица ...Завершен17 лет назад
Есть база данных в Ворде: ПРАВЭКС-БАНК, АКБ *Кловский спуск, 9/2 (044) 201-16-61 (044) 201-17-28 - название предприятия; - адрес; - телефонный номер (1-5 шт); - ...Базы данных10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Есть программа 1, работающая с БД FireBird (исп. FibPlus2006), она запущена постоянно. Приложение 2, должно модифицировать данные в базе с которой работает программа 1, но не может этого сделать. Т.к. "файл занят другим процессом". ...Завершен17 лет назад
- $1000
Консультации по оптимизации Баз данныхБазы данных22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Хотелось бы долгосрочное сотрудничество с поэтапным развитием программного комплекса. Нужна единая база для учета клиентов, заказов, доставки, ценообразования, товаров. необходим многопользовательский режим, в том плане чтобы базу можно ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Есть готовая программа СУБД. Нужно внести изменения и доработки. Общее время требуемое на доработки — одна неделя. Цену за небольшую работу имхо предлагаю очень приличную — 20-25тр! (зависит от примеров и качества исполнения) ...Базы данных2 исполнителяЗавершен17 лет назад