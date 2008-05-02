Процедура импорта данных SQL SERVER 2005

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Закрыт12 заявок318 просмотров

Написать процедуру импорта данных из одной таблицы в другую (СУБД SQL SERVER 2005).

Если заданее будет качественно выполнено, то потом исполнителю закажу написать еще 5-6 аналогичных процедур.

SQL
17 лет назад
birh07
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

orbp
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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