Описание задания в прикреплуном файле.
БД ACCESS. Совет как сделать в запросе список
Нужно сделать ниспадающий список в запросе
Я делаю так [ введите название ]
человек вводит название и получает табличку
А нужно, чтобы он не вводил название, а выпадал ниспадающий список
НАпример жанры лит-ры (список детективы, романы, документалистика)
скрин в комплекте ( http://www.loadimg.net/viewimage.php?file=img1/trM45203.jpg )
85 _ 2 _ 82 _ 88 icq
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