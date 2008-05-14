Описание задания в прикреплуном файле.
Конвертирование базы КЛАДР в базу Access.
Проект предназначен для конкретного исполнителя.
Формирование базы данных Access с импортированной в нее информацией из справочника КЛАДР. В базе данных имеется форма ввода адреса, которая выполняет функции:
1. Имеется выпадающий список "Область", в котором перечислены наименования областей и регионов РФ. Пользователь выбирает из списка нужную ему область.(главное чтобы на странице был выгружен полный список областей и регионов РФ для того чтобы можно было произвести копирование определенной области или региона в буфер обмена)
2. После выбора области загружается выпадающий список "Районы", в котором перечислены все районы, входящие в ранее выбранную область(главное чтобы на странице был выгружен полный список районов для выбранной области для того чтобы можно было произвести копирование определенного района в буфер обмена)
Также загружаются списки населенных пунктов, т.к. некоторые населенные пункты не имеют принадлежности к какому-либо району. Если пользователь выбирает район из списка, то в списке населенных пунктов отображаются только те населенные пункты, которые входят в выбранный район..(главное чтобы на странице был выгружен полный список населенных пунктов для того чтобы можно было произвести копирование в буфер обмена)
3. После того, как пользователь выбрал населенный пункт, для этого населенного пункта загружается выпадающий список "Улицы". Если при выборе населенного пункта выбирался микрорайон какого-либо города, то в списке улиц должны быть только те улицы, которые соответствуют выбранному микрорайону..(главное чтобы на странице был выгружен полный список улиц для того чтобы можно было произвести копирование в буфер обмена).
4. После того, как выбрана улица, пользователь может скопировать полный почтовый адрес в буфер обмена, либо очистить форму и начать новый поиск.
То что в итоге появляется полный почтовый адрес это хорошо пускай так будет, но главное назначение данной базы чтобы я мог копировать из нее промежуточные операции (области, районы, нас.пункты, улицы) и переносить в базу на вебсервере это уже вручную.
Необходима также инструкция по обновлению базы, и работе с самой базой.
Выбранный исполнитель
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