Конвертирование базы КЛАДР в базу Access.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен2 заявки319 просмотров

Проект предназначен для конкретного исполнителя.

Формирование базы данных Access с импортированной в нее информацией из справочника КЛАДР. В базе данных имеется форма ввода адреса, которая выполняет функции:

1. Имеется выпадающий список "Область", в котором перечислены наименования областей и регионов РФ. Пользователь выбирает из списка нужную ему область.(главное чтобы на странице был выгружен полный список областей и регионов РФ для того чтобы можно было произвести копирование определенной области или региона в буфер обмена)

2. После выбора области загружается выпадающий список "Районы", в котором перечислены все районы, входящие в ранее выбранную область(главное чтобы на странице был выгружен полный список районов для выбранной области для того чтобы можно было произвести копирование определенного района в буфер обмена)

Также загружаются списки населенных пунктов, т.к. некоторые населенные пункты не имеют принадлежности к какому-либо району. Если пользователь выбирает район из списка, то в списке населенных пунктов отображаются только те населенные пункты, которые входят в выбранный район..(главное чтобы на странице был выгружен полный список населенных пунктов для того чтобы можно было произвести копирование в буфер обмена)

3. После того, как пользователь выбрал населенный пункт, для этого населенного пункта загружается выпадающий список "Улицы". Если при выборе населенного пункта выбирался микрорайон какого-либо города, то в списке улиц должны быть только те улицы, которые соответствуют выбранному микрорайону..(главное чтобы на странице был выгружен полный список улиц для того чтобы можно было произвести копирование в буфер обмена).

4. После того, как выбрана улица, пользователь может скопировать полный почтовый адрес в буфер обмена, либо очистить форму и начать новый поиск.

То что в итоге появляется полный почтовый адрес это хорошо пускай так будет, но главное назначение данной базы чтобы я мог копировать из нее промежуточные операции (области, районы, нас.пункты, улицы) и переносить в базу на вебсервере это уже вручную.

Необходима также инструкция по обновлению базы, и работе с самой базой.

17 лет назад
itamol
52 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alibek
47 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Хорошо справился с задачей, все выполнил в срок.
Нечеткие спецификации. В остальном все хорошо.

Заявки фрилансеров

alibek
47 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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