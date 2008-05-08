Программировании базы данных в Access

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт24 заявки455 просмотров

Срочно нужен програмист!!!

Наша фирма занимается распространением рекламмы.

Ищем Программиста. Нужно создать программу.

Примерное описание задания.Создать программу с базой данных для клиентов:рекламодателей, партнеров, рекламных проектов. База данных должна включать в себя расчёт цены для клиентов( с учётом скидок, длителности рекламного проекта, количество исползуемых стояков, размера и количество рекламы), учёт оплат услуг клиентами и выплат гонорара партнерам(гонорар зависит от подгруппы которую получает партнер и от процента от общей суммы рекламмы)

Добавляйте свои предложения и цены.Сроки также можно уточнять по взаимной договоренности.

При досрочном выполнении задания - небольшая премия гарантированно.

17 лет назад
IvPetr
Petrov Ivan 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

farfush
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$550
20 дней

Заявки фрилансеров

farfush
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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