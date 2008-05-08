Программировании базы данных в Access

Срочно нужен програмист!!!

Наша фирма занимается распространением рекламмы.

Ищем Программиста. Нужно создать программу.

Примерное описание задания.Создать программу с базой данных для клиентов:рекламодателей, партнеров, рекламных проектов. База данных должна включать в себя расчёт цены для клиентов( с учётом скидок, длителности рекламного проекта, количество исползуемых стояков, размера и количество рекламы), учёт оплат услуг клиентами и выплат гонорара партнерам(гонорар зависит от подгруппы которую получает партнер и от процента от общей суммы рекламмы)

Добавляйте свои предложения и цены.Сроки также можно уточнять по взаимной договоренности.

При досрочном выполнении задания - небольшая премия гарантированно.