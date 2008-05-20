Описание задания в прикреплуном файле.
Печать договоров из легкой БД
Быстрая печать выбираемых договоров из БД в 1 специальный шаблон MS Word или OpenOffice (В рамках курсового задания) Обязательное условие: простота, быстрая работа БД, минимум дополнительного ПО
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