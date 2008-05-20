Печать договоров из легкой БД

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен8 заявок282 просмотра

Быстрая печать выбираемых договоров из БД в 1 специальный шаблон MS Word или OpenOffice (В рамках курсового задания) Обязательное условие: простота, быстрая работа БД, минимум дополнительного ПО

17 лет назад
gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$30
Автор пунктуален, был на связи в течении выполнения понятно всё объяснил. Огромное спасибо
Приятно работать с такими людьми! ТЗ четкое и понятное, что позволило все сделать быстро и без переделок.

Заявки фрилансеров

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Конвертирование базы КЛАДР в базу Access.

    $50

    Проект предназначен для конкретного исполнителя. Формирование базы данных Access с импортированной в нее информацией из справочника КЛАДР. В базе данных имеется форма ввода адреса, которая выполняет функции: 1. Имеется выпадающий список ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Курсовой: БД на Delphi

    $50

    Курсовой проект. Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета заказов сувенирной продукции (фотографий, рамок, паззлов и т.д.). БД в формате MS Access (*.mdb). Запись БД ...

    Delphi
    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Процедура импорта данных SQL SERVER 2005

    Написать процедуру импорта данных из одной таблицы в другую (СУБД SQL SERVER 2005). Если заданее будет качественно выполнено, то потом исполнителю закажу написать еще ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертация конфигурац «1С:Предприятие» 7.7 => 8.1

    1. Общие сведения Конвертация конфигурации системы «1С:Предприятие» с версии 7.7 на версию 8.1 2. Назначение и цели создания системы Перенос функционала доработанной конфигурации, реализованной на базе типовой конфигурации «Торговля + склад» редакции ...

    Linux
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка базы данных ГИБДД

    $100

    Необходимо написать курсовую работу по теме "Разработка базы данных ГИБДД",и реализовать в СУБД ACCESS. Все подробности в прикрепленном файле.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать базу и прил.(FireB, IbExp, Delphi)

    $100

    0)У меня в приложении при удалении данных вылетает 1 ошибочка. 1)Далее. Я не знаю как записать данные в определенную колонку. Например Есть таблица ROOM (нас интересует поле RCOST) Есть таблица ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад