Доработать БД "Оптовый склад записываемых дисков"

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен8 заявок239 просмотров

Доработать БД «Оптовый склад записываемых лазерных дисков» на Access. Немного изменить структуру таблиц, добавить в две формы возможность поиска поставщиков/покупателей. Упростить процедуру оформления заказа на поставку/продажу + добавить два отчёта.

17 лет назад
Param0n
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

sk1ppy
Марина 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sk1ppy
Марина 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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