Ищу специалиста, который сможет удалённо возвести кластер PostgreSQL с LB и по возможности HA (или hot backups).

При взаимном удовлетворении сторон возможен постоянный объём работ по поддержке оного кластера.

Требуется:

- конкретный и релевантный опыт (ссылки на аналогичные проекты с PostgreSQL)

- владение английским на уровне деловой переписки.

Оплата по XX долларов в час, по этапам, по факту.

(XX хотелось бы услышать от исполнителя)