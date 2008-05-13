Нужен человек, который напишет 5 простеньких хранимых процедур на постгре. Продецуры затрагивают пару таблиц и пару связей. Сумма - 1500 русских. Оплата через WMR(WMZ). Если вы в: Минск, Москва, Витебск - то наличкой в любой ...
Кластер PostgreSQL
Ищу специалиста, который сможет удалённо возвести кластер PostgreSQL с LB и по возможности HA (или hot backups).
При взаимном удовлетворении сторон возможен постоянный объём работ по поддержке оного кластера.
Требуется:
- конкретный и релевантный опыт (ссылки на аналогичные проекты с PostgreSQL)
- владение английским на уровне деловой переписки.
Оплата по XX долларов в час, по этапам, по факту.
(XX хотелось бы услышать от исполнителя)
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