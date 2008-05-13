Надо написать 5 хранимых процедур на PostgreSQL

$62
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки200 просмотров

Нужен человек, который напишет 5 простеньких хранимых процедур на постгре. Продецуры затрагивают пару таблиц и пару связей. Сумма - 1500 русских. Оплата через WMR(WMZ). Если вы в: Минск, Москва, Витебск - то наличкой в любой валюте. Актуально сегодня и завтра. Писать в личку.

ICQ: 315107506

Skype: pavelkornishev

GSM: +375 29 3256832

Если всё будет хорошо. ТО надо будет зарефакторить около 10 хранимок за 2-3k российских

PostgreSQL
17 лет назад
free_korn
Павел 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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