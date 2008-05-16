Проектировка структуры БД

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен7 заявок254 просмотра

Требуется спроектировать структуру БД (MySQL).

Описание данных:

в базе будет храниться информация о

1.музыкальных исполнителях

2.альбомах

3.названиях песен

ориентировочные объемы данных:

кол-во исполнителей КИ= 50.000

кол-во альбомов КА= КИ*10=500.000

кол-во треков КТ=КА*15=7.500.000

предполагаемые запросы к базе:

1. выбрать все альбомы по именеи исполнителя

2. выбрать все треки по названию альбома и имени исполнителя

3. выбрать все треки по имени исполнителя

4. найти трек по примерному названию

Основная задача - быстрое выполнение запросов типа SELECT описанных выше.

исходя из этого надо правильно расставить ключи к полям

MySQL
17 лет назад
hsltd
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$20
Работа выполнена профессионально, в указанные сроки. получены дополнительные рекомендации по работе с БД.

Заявки фрилансеров

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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