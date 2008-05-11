Необходима выборка по базе под Кронос

Существует такая база

Адреса жителей Москвы - Московская Прописка в Кроносе.

Она содержит фио,дату рождения,прописку.

Мне необходима выборка по данной базе следующего выда

количество человек у которых день рождения приходится на данную дату.

т.е

01 января - 23434 чел

02 января - 3454 чел

можно выборку по любой другой базе по жителям Москвы