Тема дипломной работы «Разработка АИС приема заказов на выполнение работ» В отделе ИТ необходима организация учета проводимых каждым сотрудником работ, учет обращений пользователей в отдел ИТ и история проведенных работ по ...
Необходима выборка по базе под Кронос
Существует такая база
Адреса жителей Москвы - Московская Прописка в Кроносе.
Она содержит фио,дату рождения,прописку.
Мне необходима выборка по данной базе следующего выда
количество человек у которых день рождения приходится на данную дату.
т.е
01 января - 23434 чел
02 января - 3454 чел
можно выборку по любой другой базе по жителям Москвы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $20
Требуется спроектировать структуру БД (MySQL). Описание данных: в базе будет храниться информация о 1.музыкальных исполнителях 2.альбомах 3.названиях песен ориентировочные объемы данных: кол-во исполнителей КИ= ...Завершен17 лет назад
Необходимо разработать базу данных для инет-магазина наручных часов. Около 500 позиций. Сохраняем файл из Microsoft Excel в формат "Текстовый файл с разделителями табуляцией". Будет небольшой пример в файле.Базы данных14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть проект Delphi+mysql. Надо выступить экспертом и дать ответы на 2 вопроса 1. Проблемы с кодировкой при стыковке Delphi+mysql 2. delphi - DBGrid не хочет отображать tinyint(1) в виде чекбокса ========================== ...Базы данных3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Доработать БД «Оптовый склад записываемых лазерных дисков» на Access. Немного изменить структуру таблиц, добавить в две формы возможность поиска поставщиков/покупателей. Упростить процедуру оформления заказа на поставку/продажу + добавить два отчёта.Завершен17 лет назад
- $50
Необходимо перегнать базу парадокс, влюбой другой вид, чтобы отцепить её от BDEЗавершен17 лет назад
- $700
Срочно нужен програмист!!! Наша фирма занимается распространением рекламмы. Ищем Программиста. Нужно создать программу. Примерное описание задания.Создать программу с базой данных для клиентов:рекламодателей, партнеров, рекламных проектов. База данных должна включать в себя расчёт ...Закрыт17 лет назад
- $35
Быстрая печать выбираемых договоров из БД в 1 специальный шаблон MS Word или OpenOffice (В рамках курсового задания) Обязательное условие: простота, быстрая работа БД, минимум дополнительного ПОЗавершен17 лет назад
- $50
Проект предназначен для конкретного исполнителя. Формирование базы данных Access с импортированной в нее информацией из справочника КЛАДР. В базе данных имеется форма ввода адреса, которая выполняет функции: 1. Имеется выпадающий список ...Завершен17 лет назад
- $50
Курсовой проект. Необходимо написать программу для работы с БД на Delphi. Программа - система учета заказов сувенирной продукции (фотографий, рамок, паззлов и т.д.). БД в формате MS Access (*.mdb). Запись БД ...Базы данных22 заявкиЗакрыт17 лет назад