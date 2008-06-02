Системный анализ

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен6 заявок346 просмотров

Есть несколько заданий.

Также другие задания.

Пожалуйста, оставляйте заявки, если у вас есть опыт подобных работ.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jvalana
49 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Все очень оперативно и грамотно реализовано, даже немного раньше оговоренного срока! Спасибо, буду обращаться еще.
Приятно было работать. Предоставил всю необходимую информацию, вплоть до ПО. Оплата произведена сразу же после сдачи проекта. Побольше таких заказчиков! :)

Заявки фрилансеров

jvalana
49 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа

    $40

    Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • БД в ErWin 4.0

    Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----&gt; Очень быстро и легко для тех кто работал в программе... Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста. Подробности в ПМ.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Учет персонала в рекламном агентстве

    Нужна несложная база данных Access для курсовой. Будет справочник с персональной информацией о сотруднике, справочник с описанием акции, таблица, содержащая информацию на каких акциях какие сотрудники задействованы.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных Microsoft Access

    Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • База городов мира

    Доброе время суток всем! 1. Требуется база населенных пунктов с разделением на страны, округа/области/штаты, населенные пункты для каждого населенного пункта так же необходимо наличие координат (с точностью до 5, 6 знака) ...

    SQL
    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Кластер PostgreSQL

    $5000

    Ищу специалиста, который сможет удалённо возвести кластер PostgreSQL с LB и по возможности HA (или hot backups). При взаимном удовлетворении сторон возможен постоянный объём работ по поддержке оного кластера. Требуется: ...

    PostgreSQL
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо написать 5 хранимых процедур на PostgreSQL

    $62

    Нужен человек, который напишет 5 простеньких хранимых процедур на постгре. Продецуры затрагивают пару таблиц и пару связей. Сумма - 1500 русских. Оплата через WMR(WMZ). Если вы в: Минск, Москва, Витебск - то наличкой в любой ...

    PostgreSQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных

    Нужно разработать хорошую БД для хранения краткой информации персонала. БД должна быть простой и удобной в использование. На данный момент есть уже более 2000 анкет. Постоянно обновляется. Очень важно, что б ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходима выборка по базе под Кронос

    Существует такая база Адреса жителей Москвы - Московская Прописка в Кроносе. Она содержит фио,дату рождения,прописку. Мне необходима выборка по данной базе следующего выда количество человек у которых день рождения ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад