Программа по преобразованию докумена Excel.С#/java

Здравствуйте. Есть предложение по проекту.

Из файла (исходного екселя) в нужный формат файла (тоже ексель). т.е. обычная локальная прога которая преобразовывает один файл в нужный вид.

Но есть проблема в следующем.

Есть например фамилия имя отчество и полный адрес (в исходном файле ), нужно все это сделать в разных столбиках в готовом файле, после преобразования (в документе ексель).

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Желательно С++, Java

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