БД в ErWin 4.0

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок211 просмотров

Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----> Очень быстро и легко для тех кто работал в программе...

Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста.

Подробности в ПМ.

17 лет назад
badaboom
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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