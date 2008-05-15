Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877
БД в ErWin 4.0
Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----> Очень быстро и легко для тех кто работал в программе...
Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста.
Подробности в ПМ.
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