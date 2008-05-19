Загрузить данные из txt в базу Access 2000

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт18 заявок404 просмотра

БАза во вложении, таблица Pr, в нее надо из текстового файла загрузить , данные , у меня проблема со счетчиком, где то дырки, нужно в нормальный вид структуру счетчика привести, и данные из текстового файла загрузить в , в какой столбец какие данные , обьясню

17 лет назад
Vegi
А.В 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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