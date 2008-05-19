Загрузить данные из txt в базу Access 2000

БАза во вложении, таблица Pr, в нее надо из текстового файла загрузить , данные , у меня проблема со счетчиком, где то дырки, нужно в нормальный вид структуру счетчика привести, и данные из текстового файла загрузить в , в какой столбец какие данные , обьясню