Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877
Разработать клиенское приложение для базы данных
Необходимо разработать клиенское приложение для базы данных interbase в Делфи 7 работающего по технологии BDE.
Подробности в приложении.
Исполнителю вышлю базу данных
Выбранный исполнитель
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