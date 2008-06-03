Разработать клиенское приложение для базы данных

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен9 заявок425 просмотров

Необходимо разработать клиенское приложение для базы данных interbase в Делфи 7 работающего по технологии BDE.

Подробности в приложении.

Исполнителю вышлю базу данных

Delphi
17 лет назад
hecz
36 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Snowww
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$15
Очень быстро и проффесиоально сделал приложение. Всегда был на связи. Остались только хорошие впечатления от работы с этим человеком.

Заявки фрилансеров

Snowww
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Курсовая работа

    $40

    Курсовая работа, база данных и программа на паскале. Подробней в прикрепленном задании. По вопросам ICQ#: 418362877

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Загрузить данные из txt в базу Access 2000

    $40

    БАза во вложении, таблица Pr, в нее надо из текстового файла загрузить , данные , у меня проблема со счетчиком, где то дырки, нужно в нормальный вид структуру счетчика привести, и данные из текстового файла ...

    Базы данных18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Системный анализ

    Есть несколько заданий. Также другие задания. Пожалуйста, оставляйте заявки, если у вас есть опыт подобных работ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • БД в ErWin 4.0

    Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----&gt; Очень быстро и легко для тех кто работал в программе... Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста. Подробности в ПМ.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Учет персонала в рекламном агентстве

    Нужна несложная база данных Access для курсовой. Будет справочник с персональной информацией о сотруднике, справочник с описанием акции, таблица, содержащая информацию на каких акциях какие сотрудники задействованы.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных Microsoft Access

    Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • База городов мира

    Доброе время суток всем! 1. Требуется база населенных пунктов с разделением на страны, округа/области/штаты, населенные пункты для каждого населенного пункта так же необходимо наличие координат (с точностью до 5, 6 знака) ...

    SQL
    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Кластер PostgreSQL

    $5000

    Ищу специалиста, который сможет удалённо возвести кластер PostgreSQL с LB и по возможности HA (или hot backups). При взаимном удовлетворении сторон возможен постоянный объём работ по поддержке оного кластера. Требуется: ...

    PostgreSQL
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо написать 5 хранимых процедур на PostgreSQL

    $62

    Нужен человек, который напишет 5 простеньких хранимых процедур на постгре. Продецуры затрагивают пару таблиц и пару связей. Сумма - 1500 русских. Оплата через WMR(WMZ). Если вы в: Минск, Москва, Витебск - то наличкой в любой ...

    PostgreSQL
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад