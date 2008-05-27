Перенос БД из Koobi в DLE

Есть сайт, работающий на cms Koobi 4.5. Нужно перенести базу сайта (более 4500 пользователей, 5000 новостей, 3000 тем и 45000 сообщений на форуме) из Koobi в DLE 7.0 Также нужно перенести все темы, сообщения и т.п. из встроенного в Koobi форума в форум TWSF 1.7.

Желательно написать конвертор.

Жду предложений по срокам и цене. Оплата WM.