Конфигуратор решений для отдела продаж

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРА РЕШЕНИЙ

Идея: Создание Базы Знаний, заключенную в оболочку, позволяющую sales менеджерам быстро формировать «комплексные решения» для клиента.

Главной особенностью этой системы должно быть не «шаблонное решение» для покупателя, а с помощью определенных фильтров, sales менеджер или любой другой сотрудник, ведущий продажи по телефону либо дистанционно получит возможность создать решение, максимально подходящее к запросам клиента.

Платформа: Софт должен быть веб-ориентированным, доступ к софту осуществляется через Интернет. Доступ должен быть запаролен (несколько уровней: клиент, партнер, сотрудник украинского офиса компании, сотрудник офиса из другой страны, админ) для разграничения отображения дополнительной информации.

Описание рабочего процесса: Принцип работы данного софта можно сопоставить с принципом работы Интернет – магазина. Существует 2 хранилища данных. 1е – общее хранилище информации (перечень узлов автоматизации), 2е – «корзина» клиента.

Контент «перечня узлов автоматизации» формируется с помощью прохождения sales’ом 1го этапа фильтров.

Пример №1

Как видно из Пример №1 – пользователь выбирает сферу деятельности клиента (в нашем случае это Retail). Затем идет выбор определенной ниши в сфере Retail. Наш клиент говорит, что занимается торговлей продуктами питания (FOOD). После того как пользователь системы выбирает «Food» автоматически появляется список известных нам форматов ведения торговых точек*. Как видно из рисунка, это Супермаркет, Мегамаркет, Cash&Carry, Дискаунтер и Магазин у дома. Клиент утверждает, что его магазин (сеть магазинов) позиционирует себя как «Дискаунтер». Пользователь выбирает «Дискаунтер». Пример №1 – это и есть некий «блок» фильтров, который формирует контент 1го хранилища данных (перечня узлов автоматизации). Таким образом, отфильтрованная база покажет только перечень продуктов используемых в сфере Retail, Food, рекомендованных нашими экспертами к использованию в Дискаунтерах.

После выполнения 1го этапа конфигурации sales получает доступ к «Перечням узлов автоматизации» и формированию товарной «корзины» для клиента.

Пример №2

Сначала рассмотрим «Перечень узлов автоматизации» и его структуру.

- квадрат с номером «1» - первичные узлы автоматизации. К примеру «Автоматизация торгового зала».

- круг с номером «2» это мини-отделы в теле главного узла автоматизации. Включает в себя подразделы для автоматизации, такие как «Автоматизация молочного отдела» или «Автоматизация мясного отдела».

- овал с номером «3» включает в себя список групп товаров, рекомендованных для автоматизации согласно предыдущей фильтрации (пример №1).

- шестиугольник с номером «4» - перечень непосредственно оборудования (с оригинальными названиями) который может выбрать sales. Значок «р» около название оборудование означает «рекомендовано к использованию», то есть sales в первую очередь будет предлагать оборудование со значком «р». Однако кроме «р» оборудование будет список оборудования который так же можно использовать, но который не есть рекомендованным нашими экспертами (не рекомендуют для данной сферы и вида магазина).

Теперь рассмотрим 2е хранилище данных (корзина покупателя).

Архитектура «корзины» - особенностью нашей корзины является возможность sales сказать клиенту сколько будет стоить автоматизация вообще (по выбранным клиентом первичным узлам), сколько будет стоить автоматизировать тот или иной мини-отдел, сколько стоит отдельно взятый товар, и сколько стоит весь перечень узлов автоматизации. Так же sales имеет возможность вручную выставлять «попозиционный дискаунт(скидку)» и кол-во того или иного товара.

Пример работы данного конфигуратора:

Sales менеджер продолжает диалог с клиентом. Клиент уже рассказал, что он работает в сфере Retail, занимается розничной продажей продуктов питания и позиционирует свои магазины как «Дискаунтеры». Используя «перечень узлов автоматизации» менеджер ведет свой разговор таким образом (и действует соответственно):

Будите ли вы автоматизировать (список узлов (квадрат с «1»)). Клиент отвечает что хотел бы автоматизировать Торговый зал и Бухгалтерию. Менеджер говорит перечень узлов в торговом зале, которые возможны к автоматизации (либо спрашивает у клиента, какой отдел в торговом зале он хочет автоматизировать). В процессе разговора клиент отвечает, что пока что хочет автоматизировать Мясной отдел в торговом зале. Перед продавцом появляется список групп оборудования для автоматизации именно мясного отдела дискаунтера. Клиент проявляет интерес к группе «Горячие столы» и «Весы с чекопечатью». В группе «Горячие столы» менеджер видит 1 стол и говорит его название клиенту. Для того, что бы описать данный стол, его свойства и т.д. менеджер нажимает на него (к примеру правой кнопкой мыши, или скажем на некую иконку «просмотра» и переходит по ссылке на веб сайт компании именно на этот товар и читает его описание и характеристики клиенту). Клиента стол удовлетворяет, и менеджер переносит его в раздел «Корзина». Там менеджер видит цену одного стола (розничную). Клиент говорит, что хочет купить 2 стола. Менеджер вводит цифру «2» в поле «Кол-во» и получает стоимость 2х столов (Сумма, всего). Скидку на столы менеджер по каким то причинам не даёт. Так же выглядит и работа с корзиной по другим товарам.

РАБОТА КОРЗИНЫ:

- Суммирование стоимости, кол-ва: просто «автосумма» по подгруппам, затем по группам и общая сумма заказа (автомат)

- Кол-во товара: умножение кол-ва товара на стоимость за единицу с учетом попозиционного дискаунта (автомат)

- Попозиционный дискаунт: по формуле (автомат). Размер дискаунта вводится вручную.

- Печать корзины: Возможность распечатать «корзину» как она выглядит в примере.

ПРИМЕР:

Мясной отдел: 29 600 грн.

- Весы DIGI SM-300 BS цена: 8 000 грн. количество: 1 сумма: 8 000 грн.

- Весы DIGI SM-300 P цена: 8 300 грн. количество: 2 сумма: 16 600 грн.

- Слайсер....сумма: 5 000 грн.

Архитектура базы данных.

- только после личного общения.

П.С. ТЗ не полное, доработка в процессе.

Сколько может стоить исполнение и какой период выполнений данной задачи.

+38 067 538 20 57 Олег (не всегда работает) :)