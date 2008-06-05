Проектирование

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Завершен11 заявок288 просмотров

Нужно выполнить оперативно работу про проектированию.

Обязательно нужно иметь опыт разработки подобных систем и быть часто онлайн в ближайшие дни.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alibek
47 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный заказчик. Оперативный фидбэк, быстрая оплата работы, хорошая формулировка замечаний и критики. Можно работать и без предоплаты.

Заявки фрилансеров

alibek
47 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

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