Разработать в delphi 7 базу данных "Гостиница"

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен34 заявки926 просмотров

Разработатьдиломный проектв delphi 7, базу данных "Гостиница"

Delphi
17 лет назад
dimm_comp
Дмитрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад
Сделал всё вовремя по ТЗ, буду и дальше сотрудничать.
Подробное ТЗ, все отлично описано, поэтому работать было одно удовольствие. Заказчик постоянно на связи, так что все моменты легко и своевременно уточняются!

Заявки фрилансеров

Alkal
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Базы данных

    Ищем человека , для сбора информации (баз данных), с примерно 300 сайтов, оплата до 25$ за базу.

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конфигуратор решений для отдела продаж

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРА РЕШЕНИЙ Идея: Создание Базы Знаний, заключенную в оболочку, позволяющую sales менеджерам быстро формировать «комплексные решения» для клиента. Главной особенностью этой ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • БД SQL, а также СУБД C#

    БД SQL а также СУБД C# Нужно реализовать БД на интернет сервере (SQL), а также, программу работы с записями в БД, работающую на ПК пользователей (Желательно на C#). ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Загрузить данные из txt в базу Access 2000

    $40

    БАза во вложении, таблица Pr, в нее надо из текстового файла загрузить , данные , у меня проблема со счетчиком, где то дырки, нужно в нормальный вид структуру счетчика привести, и данные из текстового файла ...

    Базы данных18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Системный анализ

    Есть несколько заданий. Также другие задания. Пожалуйста, оставляйте заявки, если у вас есть опыт подобных работ.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • БД в ErWin 4.0

    Разработать БД в программе ErWin 4.0 ----&gt; Очень быстро и легко для тех кто работал в программе... Кто сможет помочь отпишитесь пожайлуста. Подробности в ПМ.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Учет персонала в рекламном агентстве

    Нужна несложная база данных Access для курсовой. Будет справочник с персональной информацией о сотруднике, справочник с описанием акции, таблица, содержащая информацию на каких акциях какие сотрудники задействованы.

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных Microsoft Access

    Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад