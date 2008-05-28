Разработатьдиломный проектв delphi 7, базу данных "Гостиница"
Автоматизация сети торговых точек
Требования:
Серверная часть:
Система должна быть выполнена в виде модуля к CMS Drupal 5.
Бизнес логика должна быть отделена от представления
Все методы бизнес логики должны быть покрыты Unit тестами ( simpletest модуль к друпал )
Интерфейс работы с клиентом должен быть выполнен в виде xmlrpc вызовов
Клентская часть:
Клиентская часть должна работать на Windows Mobile 5.0
Удовлетворять требованиям заказчика и быть эргономичной
Для связи с серверной частью должен использоваться интерфейс xmlrpc вызовов
Желательно выполнить клиентскую часть на javascript
В процессе выполнения заказа могут возникнуть новые или измениться старые требования. Изменения в цене и времени будут обговариваться отдельно.
Для данного проекта будет создана SVN с trac'ом. От исполнителя потребуются относительно частые комиты, для контроля качества работ.
Требования к исполнителю:
Хорошее знание фреймворка Drupal 5
TDD стиль разработки
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