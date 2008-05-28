Автоматизация сети торговых точек

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок252 просмотра

Требования:

Серверная часть:

Система должна быть выполнена в виде модуля к CMS Drupal 5.

Бизнес логика должна быть отделена от представления

Все методы бизнес логики должны быть покрыты Unit тестами ( simpletest модуль к друпал )

Интерфейс работы с клиентом должен быть выполнен в виде xmlrpc вызовов

Клентская часть:

Клиентская часть должна работать на Windows Mobile 5.0

Удовлетворять требованиям заказчика и быть эргономичной

Для связи с серверной частью должен использоваться интерфейс xmlrpc вызовов

Желательно выполнить клиентскую часть на javascript

В процессе выполнения заказа могут возникнуть новые или измениться старые требования. Изменения в цене и времени будут обговариваться отдельно.

Для данного проекта будет создана SVN с trac'ом. От исполнителя потребуются относительно частые комиты, для контроля качества работ.

Требования к исполнителю:

Хорошее знание фреймворка Drupal 5

TDD стиль разработки

DrupalJavaScript
17 лет назад
temonix
39 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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