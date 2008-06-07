База данных(access)

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Завершен11 заявок357 просмотров

Нада сделать запрос на обновление, который при добавлении товара в таблицу "Товары" заменяет кол-во сущетвующего товара, но не создает новую запись, а просто меняет кол-во штук этого товара, т.е было 10, добавили 5 и просто становится 15 штук, ну а если этого товара нету в таблице то просто создается новая запись...

предложения только в icq 291-151-911

17 лет назад
communist
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$20
7 дней
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Приятно работать. оплата в срок, good communication

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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