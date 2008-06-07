*** *** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7) *** Требуется доработать стандартную конфигурацию УТ для Украины (смотрим заголовок). Подробное описание приведено в файлах приложения. Коротко стоит ...
База данных(access)
Нада сделать запрос на обновление, который при добавлении товара в таблицу "Товары" заменяет кол-во сущетвующего товара, но не создает новую запись, а просто меняет кол-во штук этого товара, т.е было 10, добавили 5 и просто становится 15 штук, ну а если этого товара нету в таблице то просто создается новая запись...
предложения только в icq 291-151-911
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