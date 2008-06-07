База данных(access)

Нада сделать запрос на обновление, который при добавлении товара в таблицу "Товары" заменяет кол-во сущетвующего товара, но не создает новую запись, а просто меняет кол-во штук этого товара, т.е было 10, добавили 5 и просто становится 15 штук, ну а если этого товара нету в таблице то просто создается новая запись...

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