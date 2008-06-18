Доработка базы данных на Firebird

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен7 заявок239 просмотров

Есть практически готовая база данных (Firebird 2.0.3, среда разработки - Delphi 7). Необходимо срочно провести оптимизацию по скорости выборки и внесения данных; добавить новые возможности согласно ТЗ (вышлю выбранному исполнителю).

Delphi
17 лет назад
Kai7ru
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

PROF-IT
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$75
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик все хорошо объяснил. Всегда был на связи. Деньги за доработку получил. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PROF-IT
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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