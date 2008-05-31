*** *** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7) *** Требуется доработать стандартную конфигурацию УТ для Украины (смотрим заголовок). Подробное описание приведено в файлах приложения. Коротко стоит ...
Доработка программы на VBA для Excel
Есть почти готовая программа. Нужно внести некторые коррективы и добавить процедуры создания и сохранения отчета, убрать панели Excel. Программа полностью в макросах. Нужно побыстрее. Ваши сроки и стоимость.
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