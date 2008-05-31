Необходимо написать грабер, который интегрируется в наш

сайт и сразу вставляет картинки и информацию в нужные места.

С помощю такого грабера мы сможем забирать обновления с сайтов хоть по несколько

раз в день или нажав кнопку или в полностью автоматическом режиме.

Всем кому интересно пишите всои предложения и цену!

(заказ HE одноразовый)

Пишите свой SKYPE в приват, и время когда вы онлайн я буду звонить обяснять подробности!