База данных

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Закрыт6 заявок345 просмотров

Нужно создать базу данных.В программной среде ErWin 4.0 создать модель БД из 12-15 сущьностей.

Перенести модель в IBExpert. Заполнить там.

И выполнить вконце всё в програмной среде делфи...

зы.Вроде правельно всё описал. Кто нибудь что нибудь делал подобное если да то отпишите...

Есть примерные скрины уже готовой программы.

Delphi
17 лет назад
badaboom
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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