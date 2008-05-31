*** *** 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67), Управление торговлей для Украины, редакция 2.3. (2.3.1.7) *** Требуется доработать стандартную конфигурацию УТ для Украины (смотрим заголовок). Подробное описание приведено в файлах приложения. Коротко стоит ...
Интеграция 1с и битрикс
Нужен специалист в москве.
совместить настроить 1с и админку сайта.
трабования: при приходе в админ часть сайта заявка на склад формируется автоматически, что есть в наличии списывается со склада чего нет помечается (под заказ) менеджеру останется лишь распечаптать.
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