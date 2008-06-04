Несложныe запросы sql и qbe

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок284 просмотра

Нужно сделать в microsoft access за день.

Запросы несложные.

Нужно быть часто онлайн, желательна icq связь.

SQL
17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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