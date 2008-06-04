Есть несколько файлов на php но они никак не хотят работать с базой данных причину обьясню в аське
БД соотв. шин\дисков моделям авто
Куплю базу данных соответствия шин и дисков моделям авто, актуальность 2007-2008 г.
Нужна только БД, программировать ничего не нужно.
Пример:
http://www.autowheels.ru/podbor.php
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