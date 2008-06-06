1С: Торговля + Склад 7.7

Необходимо:

Возможность списания расходов и увеличивания себестоимости

(для дальнейших расчётов прибыли) на отгрузку, а не на поступление.

Возможность списания доп расходов на поступление и увеличение

себестоимости только на часть товара проданную со склада, а не на всю партию.

Расчёт прибыли по каждой отгрузки и по каждому проекту .

*Прибыль = цена по которой товар продан минус цена по которой товар куплен

минус все расходы понесённые на данную партию (часть товара которая была продана).

Указывайте сроки и цены.