Программа обработки и формирования прайс-листов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт22 заявки501 просмотр

Необходима программа для импорта входящих прайс-листов, и формирования своего прайс-листа на их основе. Будет использоваться в собственных целях и распростаняться shareware.

Должна быть хорошо задокументирована. Все авторские права и исходники должны оказаться у заказчика.

Все найденные готовые программы категорически не устраивают слишком низким уровнем атоматизации и скоростью работы.

В связи с большим количеством предложений, я не знаю как определить лучшего исполнителя. Поэтому предлагаю, желающим написать тестовую программу, которая будет загружать по интерактивно настраиваемым шаблонам, прайсы в общую базу и показывать результат. При окончательном выборе исполнителя будет учитываться скорость работы программы, функциональность, удобство и соответствие указанным функциям в ТЗ.

Чтобы вам не казалось что я хочу получить что-то бесплатно путем создания теста, вы должны знать, что программ предлагающих такой функционал довольно много, и любой желающий может их найти и использовать.

Примеры прайсов и более подробное ТЗ прилагается.

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личку не читаю.

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17 лет назад
rramz
Юрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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