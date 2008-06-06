Требуется доработка (разработка) программы учета договоров (возможно написание с нуля, если по срокам будет быстрее). Программа написана на Delphi 2007 и FireBird 2.0 с учетом доп. компонентов. Существует начальная БД, которую ...
Программа обработки и формирования прайс-листов
Необходима программа для импорта входящих прайс-листов, и формирования своего прайс-листа на их основе. Будет использоваться в собственных целях и распростаняться shareware.
Должна быть хорошо задокументирована. Все авторские права и исходники должны оказаться у заказчика.
Все найденные готовые программы категорически не устраивают слишком низким уровнем атоматизации и скоростью работы.
В связи с большим количеством предложений, я не знаю как определить лучшего исполнителя. Поэтому предлагаю, желающим написать тестовую программу, которая будет загружать по интерактивно настраиваемым шаблонам, прайсы в общую базу и показывать результат. При окончательном выборе исполнителя будет учитываться скорость работы программы, функциональность, удобство и соответствие указанным функциям в ТЗ.
Чтобы вам не казалось что я хочу получить что-то бесплатно путем создания теста, вы должны знать, что программ предлагающих такой функционал довольно много, и любой желающий может их найти и использовать.
Примеры прайсов и более подробное ТЗ прилагается.
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личку не читаю.
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