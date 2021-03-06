gestak

Геннадий gestak

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Продажа продуктов питания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на платформе 1С Битрикс

    Тематика сайта: Продажа услуг по доставке продуктов питания с рынков города, продажа фермерских продуктов. Требуется доработка сайта на платформе 1С Битрикс: решение АСПРО Максимум (https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.max/) Задачи: - основные критерии: современный дизайн - Разработать концепцию структуры и дизайна сайта для ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продукты питания

    Добрый день! Есть платформа сайта на 1сБитрикс. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Есть платформа сайта. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. Баннеры ко ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов62 заявки
    Закрыт
    3 года назад