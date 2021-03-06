Тематика сайта: Продажа услуг по доставке продуктов питания с рынков города, продажа фермерских продуктов. Требуется доработка сайта на платформе 1С Битрикс: решение АСПРО Максимум (https://aspro.ru/marketplace/solutions/aspro.max/) Задачи: - основные критерии: современный дизайн - Разработать концепцию структуры и дизайна сайта для ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть платформа сайта на 1сБитрикс. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть платформа сайта. Проект на запуске. Отрасль - доставка и продажа продуктов питания и фермерских продуктов с рынков города. Основные задачи : 1. Создать основную концепцию дизайна сайта. 2. Фирменные цвета и шрифт. 3. Баннеры ко ...Дизайн сайтов62 заявкиЗакрыт3 года назад