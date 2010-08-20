В активно развивающуюся компанию необходим php-программист. (php, mysql, js) Обязателен опыт работы и несколько реализованных проектов - лично, или в команде. Предоставляем рабочее место, удобный график работы (40 часов в неделю - возможен гибкий график), интересные ...
- $400Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Доработать проект на phpЗавершен12 лет назад
Такой себе интернет-магазин. Необходимо к товару добавить галерею + фильтр. По фильтру: Товару в таблицу нужно добавить два параметра – для кого и vip. Вывести их в админпанель (редактирование товара). Для кого – селект – все возможные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужна доработка проекта – исправления некоторых небольших ошибок и прикрутить систему оплаты. Пишите, кто заинтересовался, опишу исправления.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходим программист по joomla на доработку нескольких сайтов. Длительное сотрудничество.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $570
Сайт по полиграфииЗавершен13 лет назад
- $650
Основа сайта - это форма для отправки заявки, которая формирует заявку и в последствии пользователь-автор заявки видит ее до завершения ее существования. Автор заявки может создавать несколько заявок параллельно. При заходе в управление заявкой пользователь-получатель заявки ...Закрыт13 лет назад