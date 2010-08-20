Работать очень понравилось. Работаю достаточно давно и часто с разными подрядчиками. В Андрее неизменно привлекает внимание к деталям в каждом проекте, честность и порядочность. Особенно показательная ситуация - по завершению проекта, через месяц, мой заказчик "созрел" на новые правки - в том числе и противоречащие тз - Андрей в течении суток все поправил, пояснил причины былых неисправностей и тем самым очень меня выручил. В общем - рекомендую.