glavmp

Михаил Петров glavmp

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист php

    $400

    В активно развивающуюся компанию необходим php-программист. (php, mysql, js) Обязателен опыт работы и несколько реализованных проектов - лично, или в команде. Предоставляем рабочее место, удобный график работы (40 часов в неделю - возможен гибкий график), интересные ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Wordpress + E-commerce

    Такой себе интернет-магазин. Необходимо к товару добавить галерею + фильтр. По фильтру: Товару в таблицу нужно добавить два параметра – для кого и vip. Вывести их в админпанель (редактирование товара). Для кого – селект – все возможные ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт с заявками/чатами

    $650

    Основа сайта - это форма для отправки заявки, которая формирует заявку и в последствии пользователь-автор заявки видит ее до завершения ее существования. Автор заявки может создавать несколько заявок параллельно. При заходе в управление заявкой пользователь-получатель заявки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dizzyco
Андрей 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Персонально для Шульженко Андрея
Комфортно поработали с Михаилом - ощущение работы в одной команде. Грамотно, однозначно и терпеливо прояснил все неясные моменты. Оперативная оплата дополнила хорошее впечатление. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работать очень понравилось. Работаю достаточно давно и часто с разными подрядчиками. В Андрее неизменно привлекает внимание к деталям в каждом проекте, честность и порядочность. Особенно показательная ситуация - по завершению проекта, через месяц, мой заказчик "созрел" на новые правки - в том числе и противоречащие тз - Андрей в течении суток все поправил, пояснил причины былых неисправностей и тем самым очень меня выручил. В общем - рекомендую.
Ответный отзыв
luckycss
Сергей 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
42 отзыва(-4)
$570
10 баллов
13 лет назад
Персональный для Лаки
Отличный заказчик, задание, оплата - все в порядке, работать одно удовольствие =)
Спасибо, все понравилось. Особенно гибкий учет пожеланий и корректировок ТЗ в процессе работы, пунктуальность и дальнейшая поддержка проекта.
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