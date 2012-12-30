godverst

Иван godverst

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание логотипа и картинок

    $130

    Создание Логотипа и картинок. Компании шин и дисков. В стиле рисования карандашом в чёрно белом стиле. Бюджет 4000 рублей. Срок сегодня выполнить. Оплата строго по факту исполнения Вебмани.

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание парсера товаров

    $500

    Написание парсера товаров, чтобы они в результате грузились в магазин на Joomla Требуется так же, чтобы часть где копирайт у товара на изображении отрезалась скриптом. Сайт откуда парсим: Sima-land.ru Оплата только по ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт одностраничник

    $250

    Создать сайт одностраничник на HTML, без CMS. Дизайн в светлых тонах. Расположение по блокам прилагаю. Бюджет 5000 рублей. Срок 3 часа на всё. Оплата: Вебмани. Платим только по факту. Делайте на ...

    HTML
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад